Genco Özak'tan Gaziantepspor'a destek
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Genco Özak'tan Gaziantepspor'a destek

Pazar günlerinin en beğenilen dizisi Güvercin'de bu hafta dizide Ökkeş karakteri ile yer alan Genco Özak, Gaziantepspor atkısı ile kulübe destek verdi

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41
Genco Özak'tan Gaziantepspor'a destek

Hikaye gereği "Hazırlan maça gideceğiz tribünleri yakacağız" diyen Ökkeş sosyal medyada Gaziantepspor taraftarlarından tam not aldı. Pazar akşamlarının en sevilen dizisi Güvercin, Gaziantep'in eşsiz doğası ve tüm güzel değerleriyle Star TV'de izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

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