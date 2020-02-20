Genco Özak'tan Gaziantepspor'a destek

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:41

Hikaye gereği "Hazırlan maça gideceğiz tribünleri yakacağız" diyen Ökkeş sosyal medyada Gaziantepspor taraftarlarından tam not aldı. Pazar akşamlarının en sevilen dizisi Güvercin, Gaziantep'in eşsiz doğası ve tüm güzel değerleriyle Star TV'de izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor.



