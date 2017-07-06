Genco Fragmanı İzle



Ali Kemal, 5 yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler vermiştir. Fakat bu güçler sınırlıdır. Bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için ise kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır. Ancak Ali Kemal'in sınırlı güçleri kendisini zaman zaman gülünç duruma düşürmektedir. Bu durum Ali Kemal'i bunalıma sokar ve Ali Kemal bir süre evden çıkmaz. Bir gün daha önce yardım ettiği Salih Ali Kemal'den kız kardeşine yardım etmesini ister. Fakat Ali Kemal istese de, gücü yetmediğinden Salih'e yardımcı olamaz. Salih bu durumun üstüne gider ve birlikte Ali Kemal'in gücünü geliştirmek için çalışmaya başlarlar.