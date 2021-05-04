Gençlikspor'dan duygulandıran sosyal sorumluluk videosu
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Gençlikspor'dan duygulandıran sosyal sorumluluk videosu

Gençlikspor'dan duygulandıran sosyal sorumluluk videosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal uyum ve gençlik katılım projesi çerçevesinde bir video hazırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal uyum ve gençlik katılım projesi çerçevesinde bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda Suriye'den gelen küçük Rabia'nın yaşadıkları anlatılmaya çalışıldı. Bir mektupla başlayan videoda Suriye'den annesi ve kardeşi ile gelen Rabia'nın mutluluğu konu edildi. Küçük Rabia Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin kendisini mutlu eden çalışmalarını yazdığı mektupta şu şekilde anlattı:

"Ben Rabia, 5 yıl önce annem ve kardeşlerimle birlikte sizin mahalleye taşındık. Babam cennetteymiş annem öyle söyledi. Biz Elbab'tan geldik. Bomba zulüm, acı ve kan var, savaş var, ağlayan anneler gelmeyen babalar var. Orası çok karanlık güneş yok. Arkadaşım yok hatta oynayacak bebek bile yok. Ama burası öyle değil, sizin bahçede çocuklar vardı gülüyorlar ve oynuyorlardı. Çiçekler vardı rengarenk, duvarları boyuyorlardı. Balonlar vardı hepsinin ellerinde. Benim de olsun çok isterdim. Her birinin güzel güzel kıyafetler vardı üstlerinde. Onlar benim yanıma geldi, oyuncaklarım oldu, çikolatalı pasta yedim hatta uçurtma bile uçurdum. Sizlere çok teşekkür ederim iyi ki geldiniz çok mutlu oldum." - KAYSERİ

Gençlikspor'dan duygulandıran sosyal sorumluluk videosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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