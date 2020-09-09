Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra "evet" dedi
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Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra "evet" dedi

Aydın'da gençken birbirlerine sevdalanan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti, 29 yıl sonra dünya evine girdi.

Gençliklerinde evlenemeyen çift 29 yıl sonra
09.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:24

Aydın'da gençken birbirlerine sevdalanan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti, 29 yıl sonra dünya evine girdi.

Söke ilçesinde yaşayan hemşire Yanılmaz ile iş insanı Kaya'nın yolları doğup büyüdükleri Güzeltepe köyünde 1991 yılında kesişti. O yıllarda evlenme kararı alan çiftin karşısına ailevi sorunlar çıktı ve Kaya çalışmak için yurt dışına gitti.

Yaklaşık 29 yıl boyunca mesafeye rağmen iletişimi hiç koparmayan çift, bu yıl bir araya gelerek evlenmeye karar verdi. Haziran ayında nişanlanan çift, şimdi de nikah masasına oturdu.

Kuşadası'nda özel bir yatta gerçekleşen törende çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Nikah merasiminde çiftin yakınları da yer aldı.

Dünya evine girdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yıllar süren hikayelerine en sonunda noktayı koyduklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Kaya, nikaha katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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