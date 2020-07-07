Gençlik Yerleşkesi'nde hayat başlıyor Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden gençlere açtı.

Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenecek yaz dönemi kurs, atölye ve gönüllülük çalışmalarına katılmak isteyenler gencizmir.com sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Kurs ve atölyeler ise 13 Temmuz'da başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda açtığı "Gençlik Yerleşkesi" normalleşme süreciyle Temmuz ayında kapılarını açtı. Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenecek yaz dönemi kurs, atölye ve gönüllülük çalışmalarına katılmak isteyenler için gencizmir.com sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Genç İzmir çalışmaları kapsamında Yoga Atölyesi, Nefes Atölyesi, Kişisel Gelişim Seminerleri, Rusça, Hafıza Teknikleri ve Hızlı Okuma gibi kursların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de olacak. Ayrıca Araştırma Kütüphanesi de hizmete açıldı.

Çevrim içi kurslar

İzmir'de olmayan gençler de unutulmadı. Salgın nedeniyle faaliyetlerini çevrim içi ortama taşıyan Gençlik Yerleşkesi, çarşamba günleri internet üzerinden eğitimlere devam edecek. Bu kapsamda Kişisel Farkındalıkla Etkin Zaman Yönetimi, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi, Kişisel Farkındalıkla Motivasyon ve Başarı, Kişisel Farkındalıkla Stres Yönetimi, Liderlik Yönetimi, Hayır Diyebilme Sanatı başlıkları altında çevrim içi kurslar olacak. Pandemi döneminde Abla Ağabey Kardeş projesi de İzmir Ekonomi Üniversitesi ve UNICEF işbirliğiyle dijital platforma taşınmış, altı hafta süren çevrim içi görüşmelere 25 kardeş 80 gönüllü katılmıştı. Habitat Derneği işbirliğiyle Dijitalleşen Yaşam eğitimlerine katılan 600'ün üzerinde genç de çevrim içi katılım belgesi almıştı.

Araştırma Kütüphanesi de açıldı

Aynı anda 64 kişinin yararlanacağı Araştırma Kütüphanesi ise pandemi süresince sosyal mesafe kuralları gereği 20 kişiye hizmet verecek. 2 bin 100'ü Türkçe, 500'ü İngilizce olmak üzere toplam 2 bin 600 kitabın yer aldığı kütüphanede sekiz bilgisayar yer alıyor. Ayrıca gençler kütüphanede dijital olarak Türkçe e-kitap ve e-dergi platformuna, yabancı dilde kültürel e-dergilere, felsefe veri tabanına, İngilizce akademik yayınlara, Çin akademik araştırmaları ve Akdeniz Çalışmaları veri tabanına da erişebiliyor. Randevu sistemiyle çalışan kütüphaneye gencizmir.com üzerinden randevu alınabiliyor. Kütüphane her gün 09.00-21.00 saatleri arasında açık.

Nasıl kuruldu?

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, gençlerin geniş alanlarda özgürce proje üretebilecekleri, projelerine ilişkin prototipleri atölyelerde yapabilecekleri, hem dijital olarak hem kitapların arasında kütüphanede araştırma yapabilecekleri ve gönüllü faaliyetlere katılabilecekleri bir yerleşke olarak tasarlandı. 30 Kasım 2019'da sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının katılımıyla düzenlenen ''İzmir Gençlik Çalıştayı'' sonuçlarına göre Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 23 bin 250 metrekarelik alan içinde bulunan tescilli yapılar yeniden planlandı. Bu kapsamda binalar Araştırma Kütüphanesi, İzmir Gönüllü Takımı Sosyal Projeler ve Etkinlik Merkezi, Fikrimİz ve FabrikaLab İzmir olarak hizmet vermeye başladı. Ayrıca 15-30 yaş arası gençler için yeni bir buluşma noktası olarak gencizmir.com sitesi oluşturuldu.

Havagazı Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenen kurslar, aktiviteler ve gençlik çalışmalarının paylaşıldığı site ile gençlerin görüşleri de alınacak ve sürece katkı sağlanmaları istenecek. Gençlik Yerleşkesi'nde gençler için kültürel ve sanatsal faaliyetler için sahne, gösteri ve konser alanları, spor alanları da yer alıyor.

Kaynak: Bültenler