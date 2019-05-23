Gençlik ve Spor Sivas Projesi" Tanıtıldı

Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Gençlik ve Spor Sivas Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, projeyle ilgili bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Sivas adına, gençlik ve spor adına somut güzel neticeler elde edeceğiz. Toplantımız hayırlı olsun, sizlerin düşüncelerinin bizlere iyi katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, projenin tanıtımını yaptı. Projenin, 'Sporla Büyüyen Sağlıklı Nesiller', 'Eğitim Yuvası KYK' ve 'Merkezimizde Sen Varsın' sloganlarıyla yürütüleceğini aktaran Tunç, "Proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde paydaş gruplarımızın katılımıyla başlatıldı. Milli Eğitim bünyesindeki 118 bin öğrenciye spor malzemeleri dağıtıldı, belirlediğimiz 15 branşta gençlerin sporla tanışmasını, spor bilinci oluşturulmasını, spor yapma alışkanlığı kazanılmasını amaçladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan amatör spor kulübü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve spor paydaşları, projeyle ilgili fikirlerini sundu.

Kaynak: AA