Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in babası Abdurrahman Keleş (70) toprağa verildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in babası Abdurrahman Keleş (70) toprağa verildi.

Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrahman Keleş, hayatını kaybetti. Abdurrahman Keleş'in cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abuddarhman Keleş, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, gençlik, Cenaze, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title