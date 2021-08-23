Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Aslan, Gençlik ve Spor Müdürüne plaket

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş'e başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş'e başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aslan, Kadın Spor Merkezleri, Köyler Arası Futbol Ligi, spor şenlikleri, futbol sahalarının yapımı, Spor Akademisi ve gençlik projeleri gibi birçok çalışmaya imza atan Güneş'i ödüllendirdi.

İlçede "gönül belediyeciliği" yapmaya çalıştıklarını belirten Aslan, "Yaşlısından gencine herkesin spor yapmasının gerekliliğine inandığımız için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz çalışmalarını daima destekledik. Spora dönük çalışmaları ile ilçemize hizmet eden Gençlik ve Spor Müdürümüze, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Güneş ise İpekyolu Belediyesi olarak gençlerin ve kadınların fikir ve görüşlerine her zaman önem verdiklerini bildirerek, "Planladığımız bütün sportif etkinliklerde kadınlar ve gençler başta olmak üzere ilçemiz sakinlerini dahil ettik. Yaşadığımız kentte sportif çalışmalarımızı yaparken, Kaymakamımız ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan'dan aldığımız güç ve motivasyonla hedeflerimizi her geçen gün bir adım öteye taşıdık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan