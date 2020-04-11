Gençlik ve Spor Müdürlüğünden polis teşkilatına sürpriz ziyaret Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet güçlerine konser verdi, pasta kesti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet güçlerine konser verdi, pasta kesti.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı makamında ziyaret eden müdürlük personeli, Kaya'yı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, emniyet teşkilatının dün ve bugün olduğu gibi yarın da devletinin ve milletinin yanında olacağını kaydetti.

Emniyet teşkilatının hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını belirten Kaya, bu anlamlı günlerinde kendilerini unutmayan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne emniyet mensupları adına teşekkür etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy da polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emniyet mensuplarına vazifelerinde başarılar diledi.

Sakarya'ya atanan ve tedbiren Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya Öğrenci Yurdunda gözetim altında tutulan teşkilat mensuplarının da bu anlamlı günü kutlandı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ailesi, daha sonra karantina altındaki Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Mete Sokak'ta görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti, pasta kesip ikram etti.

Kaynak: AA