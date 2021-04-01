Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımıyla başlatılan Afet Farkındalık Eğitimi haftalık periyotlarda devam edecek. Seferberlik kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline AFAD Eğitimcisi personellerimiz Seda Emekli ve Saim Zafer İbiş tarafından Afet Farkındalık Eğitimi veriliyor.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Kabakcı "Ülkemizde depremler başta olmak üzere birçok afet yaşanması üzerine 2021 yılının farkındalık yılı ilan edilmesi önemli. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle depremler alanında kritik bir noktada bulunuyoruz. Son 20 yılda kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu konu üzerinde önemli çalışmalar imza attı. Bizlerde İl Müdürlüğü olarak çeşitli eğitimlerle çalışmalarla eşlik ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Cahit Özkan Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı İsmail Kartal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde afet eğitim seferberliği başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:56:35. #1.14#
title