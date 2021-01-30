Gençlik ve Spor Kasapoğlu, gençlerle şarkı söyledi
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Gençlik ve Spor Kasapoğlu, gençlerle şarkı söyledi

30.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:43
Gençlik ve Spor Kasapoğlu, gençlerle şarkı söyledi

Van'a dÜN akşam saatlerinde gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuşba ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek şarkılar söyledi.

Van'a dÜN akşam saatlerinde gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuşba ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek şarkılar söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a geldi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Basına kapalı devam eden buluşma sonrası Bakan Kasapoğlu ile beraberindekiler gençlik merkezindeki müzik grubunun söylediği Türkçe şarkıları dinleyerek birlikte şarkılar söyledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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