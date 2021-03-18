Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Eskici, madalya kazanan tekvandocularla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Eskici, madalya kazanan tekvandocularla bir araya geldi

18.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:22
Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Eskici, madalya kazanan tekvandocularla bir araya geldi

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) dereceye giren Çelik Kardeşler Tekvando Kulübü sporcularını kabul etti.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) dereceye giren Çelik Kardeşler Tekvando Kulübü sporcularını kabul etti.

Antrenör Soner Pınarcık ile turnuvada genç erkeklerde 48 kiloda şampiyonluğa ulaşan Furkan Aydın, 73 kiloda ikinci olan Ege Kerem Erçetin ve kızlar 42 kiloda üçüncülüğü elde eden Beyza Altunlu'yu tebrik eden Eskici, sporculara hediyeler verdi.

Sporcuların bu önemli turnuvada elde ettiği başarılardan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Eskici, şöyle konuştu:

"Siz çalışmaya devam ettiğiniz sürece biz de sizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bugünün başarılı sporcuların, geleceğin spor yöneticileri adayı. Kapılarımız size her zaman açık, belki de gelecekte görev alacağınız makamları gelip görmeniz, ziyaret etmeniz bizler için mutluluk verici. Sizi her zaman takip edeceğiz."

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü de hatırlatan Eskici, "Yüzyıllardır bu topraklarda mücadelemiz devam ediyor, bizler de bir anlamda spor alanında askerliğimizi yapıyoruz. Sizlerin kazandığı bu başarılar şehitlerimizin de ruhlarının şad olmasını sağlıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Eskici, madalya kazanan tekvandocularla bir araya geldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:25:57. #1.15#
title