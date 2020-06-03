Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı sporcuların hediyelerini evlerine götürdü
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı sporcuların hediyelerini evlerine götürdü

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan sanal müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara hediyelerini evlerine kadar giderek takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yazıcı sporcuların hediyelerini evlerine götürdü
03.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:14

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan sanal müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara hediyelerini evlerine kadar giderek takdim etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları sanal ortamda gerçekleştirildi.

Sanal müsabakalar sonunda cimnastik branşı 9 yaş erkeklerde Mert Öztok birinci, 11 yaş kızlarda İrem Tuna birinci, Zeynep Şeyma Arslan ikinci, Ceylin Su üçüncü, 12 yaş erkeklerde Kaan Ayral birinci, 12 yaş kızlarda Derin Özdemir birinci, Nehir Yılmaz ikinci, Wushu branşında Sude Tekeoğlu birinci, karate branşında ise Düzce Merkezde erkeklerde Ahmet Çakır, kızlarda Gülcan Sağlam, Cumayeri ilçesinde erkeklerde Baturalp Çınar, kızlarda Ahsen Gül, Kaynaşlı ilçesinde erkeklerde Mustafa Kemal Yıldırım, kızlarda ise Ravza Minel Şener birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan evlerine giderek verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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