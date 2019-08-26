Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: "Amatörler bizim gözbebeğimiz"

26.08.2019 13:03

Erzurum'da spor ayrımı yapmadan gençliğe hizmet ettiklerinin altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, amatör futbol yöneticileri ve sporcularla sohbet etti. Palandöken-İdmanocağı Belediyespor maçını izleyen Taşkesenligil, "Profesyonelliğin yolu amatörlükten geçiyor. Amatör sporcular bizim gözbebeğimiz" dedi.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken İlçe Müdürü ve Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile birlikte U14 Yaş Futbol Müsabakalarını izledi.



Erzurum'da spor ayrımı yapmadan gençliğe hizmet ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yoğun çalışma temposuna rağmen, salon ve bireysel sporların yanı sıra amatör futbol maçlarını izlediğini söyledi. Amatör Spor Kulüplerine önem verdiklerini söyleyen Taşkesenligil, Palandökenspor ve İdmanocağı Belediyespor maçını izleyerek, hem yöneticileri ile hem de futbolcularla sohbet etti.



Erzurum ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U14 Liginin başlaması ile birlikte geleceğin yıldızlarının maçlarını izleyen Taşkesenligil, futbolculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulundu.



U14 Yaş Futbol Liginin takviminin şaşmaması için amatör spor kulüplerinin sporcularını Kazım Karabekir Stadı Yanındaki 2 Nolu Sentetik Sahaya götürmeleri için servis imkanı sunduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Üç Temmuz Stadı'nda saha zemini çizgilerini yeniliyoruz. Bu nedenle Yan Sahalardaki maçlar için gençlerimizin hizmetine servis imkanı sunduk. Amacımız ASKF ile İl Temsilciliğimizin maçların tarihini belirledikleri günde oynatmalarına yardımcı olmaktı. Bizde spora hizmet için elimizden gelen hizmeti yaptık" dedi.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandökenspor Antrenörü Okan Setikmen ve İdmanocağı antrenörü Yunus Aydın ile sohbet ederek, "Bizim için bütün sporcular ve amatör futbolcular aynı değerdedir. Sporcu ayrımı yapmıyoruz. Profesyonelliğin yolu amatör futbolculuktan geçiyor. İnanıyoruz ki, sizin takımlarınızdan çıkacak olan yetenekler uzun yıllar Erzurumspor'umuza hizmet edecekler" diye konuştu.



Erzurum Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, amatör futbolcuların maçlara gitmesi için servis imkanı sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkür etti. Andiç, "Biz ASK ve Futbol İl Temsilciliği olarak 24 Ağustos 2019 tarihinde U14 Yaş Ligini başlatmayı kararlaştırdık. Sağ olsun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Bey, maç takvimimizin şaşmaması için bize destek verdi ve kulüplerimize servis olanağı sağladı. Bu nedenle kendisine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Erzurum ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından oynatılan U14 Yaş Ligine 6 takım katılıyor. Maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Ligin sonunda 1 ile 4'üncü takım, 2 ile 3'üncü olan takımlar Play-Off oynayacak ve daha sonra final maçı ile birlikte il şampiyonu belli olacak.



Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Palandökenspor-İdmanocağı: 11-0



Yolspor-Harbişspor: 6-0



Yakutiyespor- TRT Spor: 6-1 - ERZURUM

Kaynak: İHA