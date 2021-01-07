Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden gazetecilere, pasta ile 10 Ocak sürprizi

VAN Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, yapılan hizmetlerle ilgili düzenlediği basın toplantısı öncesi, '10 Ocak Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazetecilere pasta kestirip, ikram etti.

VAN Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, yapılan hizmetlerle ilgili düzenlediği basın toplantısı öncesi, '10 Ocak Gazeteciler Günü' dolayısıyla gazetecilere pasta kestirip, ikram etti.

Van Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde son 5 yılda kent genelinde spor alanında yapılan hizmetlerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, şube müdürleri ve kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. İnanç, 10 Ocak Gazeteciler Günü öncesi iki pasta yaptırıp, toplantıya katılan gazetecilere sürpriz yaptı. Toplantı salonuna getirilen pastalar, en yaşlı ve en genç 4 gazeteci tarafından kesildi. Kesilen pastalar, gazetecilere ikram edildi. İnanç, 9 Ocak'ta yapmayı planladıkları programın, pandemi nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "Büyük emek veren gazetecileri unutmadığımızı göstermek adına, bugün yaptığımız toplantıda küçük bir sürpriz yaptık. Tüm basın çalışanlarının, 10 Ocak Gazeteciler Gün'leri kutlu olsun" dedi.İnanç, daha sonra Van ve ilçelerinde 2015-2020 tarihleri arasında yapılan hizmetleri anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ