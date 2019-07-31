Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Muaythai sporcularımız bu sevinci ve gururu tekrar...

Tayland'ın Bankok şehrinde yapılan Muaythai dünya Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan sporcuların karşılandığı törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Uluslararası Şampiyonalarda sporcularımız, tüm Türkiye'ye bu sevinci ve gururu tekrar yaşatacaklar" dedi.

Tayland'da büyük başarılara imza atan Dünya İkincisi Sercan Koç, Dünya Üçüncüsü olan Mensure Karadayı(+75 kg), Gülistan Turan (48 kg) Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulları kapanış programına katıldı.

Başarılı sporcular Sercan Koç, Mensure Karadayı ve Gülistan Turan'a Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program sonrası açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "100'ü aşkın ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasında kürsüye çıkarak Türk Bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımızı dünyaya dinleten sporcularımızı ve emeğini esirgemeyen antrenörlerini kutluyorum. Muaythai branşında daha öncesinde de büyük başarılara imza atıldı. Bundan sonra yapılacak olan Uluslararası Şampiyonalarda sporcularımızın tüm Türkiye'ye bu sevinci ve gururu tekrar yaşatacaklarına inanıyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA