Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan derneklere ziyaret
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan derneklere ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan derneklere ziyaret
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve şube müdürleri, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve Hulus Hanımlar Derneği'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve şube müdürleri, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve Hulus Hanımlar Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette dernek üyeleriyle bir araya gelen Kabakcı, Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP 2020-1) kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Kabakcı, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu ile aralarında yapılan özel protokol kapsamında Hulus Hanımlar Derneği tarafından yürütülen "Bin-Kay-Seri Projesi" ve Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün yürüttüğü "Pozitif Oku/Yorum Kitap Kahve Projesi"nin gençlerin bedenen, zihnen sağlıklı yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, teşekkür etti.

Bin-Kay-Seri Projesi koordinatörü Mustafa Karabulut ise proje kapsamında derneğin gönüllüleriyle İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini bir araya getirerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini, masa tenisi takımı ve elektronik dart alarak gençlerin kullanımına sunduklarını belirtti.

"Pozitif Oku/Yorum Kitap Kahve Projesi"nin koordinatörü Mustafa Taşdemir ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 bin üzerinde kitap ve 7 bisiklet aldıklarını aktardı.

Taşdemir, "Yapacağımız kitap tahlilleri sonucunda bilgi yarışmaları düzenleyerek gençlerimizin okuduğunu anlayan ve uygulan bireyler olmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Hulus Hanımlar Derneği adına dernek başkanı Ayla Hasözhan, İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Osman Morsümbül, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa Olgunharputlu, üyeler ve gönüllüler de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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