Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan Büyükkılıç'a teşekkür
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan Büyükkılıç'a teşekkür

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan Büyükkılıç'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesine hafta sonu başlatılan asfaltlama çalışmaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesine hafta sonu başlatılan asfaltlama çalışmaları sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari bina çevresine asfaltlama çalışmalarını takip eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Spor tesislerimiz ve idari bina çevresine yapılan asfaltlama işleri sona erdi. Tüm çalışmalarımızda, vatandaşlarımız, sporcularımız için daha güzel, nezih, modern ve kaliteli bir ortamda spor yapabilmeleri, etkinlikleri katılabilmeleri için gayret gösteriyoruz. İdari bina çevresine yapılan alt yapı çalışmaları ve akabinde de asfaltlama işi için il müdürlüğümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'dan Büyükkılıç'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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