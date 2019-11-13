Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu yeni dönem projelerini paylaştı

13.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:45

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, düzenlediği tanışma etkinliğinde, Aydın'ın mevcut potansiyeli ve gelecek dönem projeleri hakkında bilgi verdi.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve daire müdürleri Aydınlı basın mensupları ile düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, basın mensuplarının spor karşılaşmalarında daha rahat çalışabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Aydın'ı spor ve tesis anlamında daha ileriye taşımak için çaba sarf ettiklerini açıkladı.



Toplantıda konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bir çok ilde çeşitli görevlerde bulunduğunu ifade ederek, "Aydın'ın tesisler, spor ve gençlik anlamında biz bu noktadan nasıl daha ileriye götürebilirizin çabası ve gayreti içinde olacağız. Neleri arttırabiliriz, neleri geliştirebiliriz, neleri faydalı hale getirebiliriz, bununla ilgili çabalarımız olacak. Aydın'ın ilçelerinde birçok tesisler, yenilikler yapılmış ama gerçek manada baktığınızda Aydın'da bir spor kompleksi, merkezde bir yüzme havuzu var mı, aslında bakığınız da var ama kullanılmıyor, sahalarımız var ama yeterli değil. Yurt kapasitemiz düşük. Yeni bir inşaatımız var. Yaklaşık 1750 kişilik Adnan Menderes Üniversitesi'nin içerisinde 2020 yılının sonunda öğrenci yurdu devreye girecek. Amatör maçların yapılabileceği yan sahaların sayısını arttırabilir miyiz onunla ilgili düşüncelerimiz var. Gençlik merkezi olarak ADÜ'nün içerisinde bir iki ay içerisinde bir gençlik merkezi açacağız. Stadyumda bir fitness salonu açacağız. Yüzme havuzumuzun hayata geçirmek için proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA