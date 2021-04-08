Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Antalya'da dereceler ile dönen sporcular ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Antalya'da dereceler ile dönen sporcular ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti.

1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında başarılı olan Ağrılı sporcular İl Müdürü Cihan Demir tarafından ağırlandı.

İl Müdürü Demir, Tekerlekli Sandalye Bedensel Engelli kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Ömer Çeçen'i, büyükler 70 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olan Talip İlhan'ı, gençler 70 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Mehmet Dağabakan'ı ve antrenörleri Çetin Demir'i elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti. - AĞRI

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı
Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, şampiyon sporcuları ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:22:08. #1.16#
title