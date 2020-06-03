Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden özel spor salonlarına siperlik maske
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından normalleşme sürecinde açılacak olan özel spor salonlarına siperlik maske desteği verildi.
03.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:56
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından normalleşme sürecinde açılacak olan özel spor salonlarına siperlik maske desteği verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid-19'la mücadele kapsamında Gençlik Merkezimiz tarafından üretilen Siperlik Maskelerden 250 adedini Kayseri'deki Özel Spor Salonlarına teslim etti.
Özel Spor Salon yöneticileri desteklerinden dolayı İl Müdürü Murat Eskici'ye teşekkür etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA