SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
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SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa filmİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-KAYSERİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı nedeniyle kısa film yayınladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-KAYSERİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı nedeniyle kısa film yayınladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kısa film çalışması başlattı. Bu kapsamda 1 ay süren çalışmalarda Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel yerlerinde il müdürlüğü bünyesinde eğitim alan lisanslı sporcular atletizm, basketbol, bisiklet, cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol oynarken, Gençlik Merkezi'nde eğitim alanlar ise ebru, karakalem ve halk oyunları yaptı. Sporcuların yaptığı etkinliklerde güzel görüntüler oluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 'Kayseri'de heryerde spor sloganı ile başlattığımız etkinlikte sporun her yerde yapılabileceğini göstermek istedik. Pandemi nedeniyle bu sene buruk kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı önümüzdeki senelerde daha geniş kapsamda kutlamayı umuyoruz' dedi.

SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film
SPOR Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 19 Mayıs temalı kısa film

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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