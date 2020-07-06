Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı
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Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı

Malatya'da Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü törenine katılan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Biz eser ve hizmet siyaseti felsefesi ile çalışıyoruz.

Gençlik ve spor için hazırlanan projelerde ilk imzalar atıldı
06.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:46

Malatya'da Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü törenine katılan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Biz eser ve hizmet siyaseti felsefesi ile çalışıyoruz. İki günü eşit olan ziyanda anlayışı ile omuz omuza vereceğiz, her geçen gün bir adım daha ileri gitmeye, taş üstüne taş koymaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi. Programda Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı da takdim edildi.

Malatya'da gençlik ve spor alanında hayata geçirilecek birçok proje için, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun katılımı ile imzalar atıldı. İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleşen imza protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, bir medeniyet şehri olan Malatya'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Malatya ülkemizin, sanayisinde, ülkemizin entelektüel birikiminde, spor, sanat, kültür hayatında kısacası her alan sembol bir şehir. Biz de bugün inşallah Malatyamızın gençliğine ve spor geleceğine ve bu anlamdaki zirveye olan iddiamızla ilgili olarak bu yatırımları hep birlikte taçlandıracağız" dedi.

Geleceğim şampiyonları ve yıldızlarının yetişeceği spor projelerinin bugünkü imzalar ile hayata geçeceğini ifade eden Kasapoğlu, "Malatya gönlümüzde ayrı bir yeri olan şehrimiz. Hiçbir zaman gündemimizden düşmedi. Bugün de büyükşehir, ilçe belediyeler ve diğer kurumlarla bu projeleri kağıda dökeceğiz. En hızlı şekilde yarınlarımız için bu tesisleri kazandıracağız. Bu yatırımlar ülkemiz ve bölge için de önemli bir ivme" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleceğe ve yarınlara olan iddiasını her alanda sürdürmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bu davanın boynunu hiçbir zaman öne eğdirmeyen Malatya'yla da gurur duyuyoruz. Malatya'nın her zaman haktan, hukuktan, milli iradeden yana olan duruşu bizler için çok ama çok mühim. O yüzden gençlerimiz bizim en büyük umudumuz, varlığımız. Bu yapacağımız yatırımlar, bu ülkenin ve bu kutlu davanın yarınlara olan yürüyüşünde eminim ki çok ama çok önemli bir yer tutacaktır. Tam olimpik yüzme havuzumuzun da inşaatı şehrin merkezinde devam ediyor. Onu da Ağustos ayı sonu itibariyle açmayı planlıyoruz. Yine gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin kendilerini 7/24 geliştirebilecekleri, kendilerinin mekanı olan merkezlerimiz. Ülkemizin dört bir yanından değerli gençlerimizi misafir edebileceğimiz gençlik kamplarımızı, 4 bin 444 seyirci kapasiteli spor salonumuzu ve yine jimnastik noktasında hem ulusal hem de uluslararası müsabakaların organizasyonlarını gerçekleştirebileceğimiz jimnastik salonunu, spor salonlarını, sentetik yüzeyli mahalli sahalarımızı, tesislerimizi, basketbol ve voleybol alanlarımızı, tenis kortlarımızı, bocce ve cirit sahamız, hokey salonumuzu Malatyamıza armağan ediyoruz. Bu yatırımlar Malatya'mızın gençlerine ve kadınlarımıza emanet. Kadınlar bizim öncümüz. O yüzden bakanlı olarak 'Sporun öncüsü kadınlar' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O yüzdendir ki biz, bugün yaptığımızla yetinecek bir anlayışa sahip değiliz. Tıpkı Malatya insanının ruhunda olduğu gibi yine sizlerle birlikte omuz omuza, el ele vereceğiz ve her geçen gün bir adım ileri gitme felsefesiyle taş üstüne taş koymaya, üretmeye, alın teri akıtmaya deva edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verildi. Beratı takdim eden Başkan Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu beyefendiye hemşehrilik beratını taktim ederek kendisini fahri hemşehrimiz ilan ettik. Gençlik ve Spor Yatırımları için ilimize teşrif ederek çalışmalarımız konusunda destek olan Sayın Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı'nın da katılımı ile Malatya'daki gençlik ve spor yatırımlarının protokolleri imzalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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