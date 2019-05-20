Gençlik ve Spor Bayramını Spor Yaparak Kutladılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. Yılı Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde sokağa taşan sportif etkinliklerle kutlandı.

Günün anlam ve önemine uygun olarak bir spor salonu işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikler; sabah saat 07.00'de Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru Alanında başladı. Burada toplanan yarışçılar, 2 kilometrelik parkurda koştular. Yarış sonunda dereceye giren ilk 3 yarışmacıya madalya verildi. Tüm katılımcılara sürpriz hediyelerin sunulduğu yarışmaya katılanlara enerji içeceği de ikram edildi.

Optimum'da devam eden etkinliklerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, "Buz üstünde satranç" olarak da bilinen floor curling yarışması düzenlendi. Bir strateji oyunu olan floor curling yarışmasına katılanlar, oldukça keyifli anlar geçirmenin yanı sıra, hediyeler de kazandılar.

Curling İl Koordinatörü ve Federasyon Kurul Üyesi Fatih Gökçeoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Yüreğir İlçe Müdürü Bilal Oldaç'ın da katıldığı etkinlikte, floor curling sporunun incelikleri konusunda bilgi verdi, Gökçeoğlu, "Bir strateji oyunu olan floor curling 4'er kişilik iki takımla oynanır. Bu oyunun en büyük özelliği; kaptan oyun içinde her zaman söz sahibidir, kaptan ne derse diğer arkadaşları onu yapmak zorundadır. Dürüstlüğün en yüksek seviyede olduğu bu oyunda anlaşmazlık olduğunda kaptanların sözü geçerlidir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA