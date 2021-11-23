Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile genç istihdamı destekleme noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli bir program başlattık. 2022 yılında meyvelerini alacağımız 95 projeyle 32 il, 91 ilçedeki 170 fabrikada 60 bin gencimizi istihdama dahil edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, araştırmalar, proje ve faaliyetlerin akabinde gerçekleştirdikleri etki analizleriyle gençlere yaklaşım tarzlarını sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Bu yılı gençlik çalışmalarıyla son derece aktif ve verimli şekilde geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "2002'de 9 olan gençlik merkezi sayısı, 2021'in kasım ayı itibarıyla 388'e çıktı. 2002'de gençlik merkezlerimizde 5 bin üye varken şu an üye sayısı 3 milyonlara yaklaştı. Üyelerin yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i erkeklerden oluşuyor." diye konuştu.

Gençlik merkezlerinde bu yıl toplam 344 bin faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, her ilçeye en az bir gençlik merkezi, her okula bir genç ofis inşa etme kararlılıklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, 27 ilde 36 atölye daha açarak "Deneyap Atölye" sayısını 55 ilde 66'ya yükselttiklerini anlatarak, "10 bin gencimiz bu atölyelerde aktif olarak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki yıl 100 Deneyap Atölyesi ile 81 ilin tamamında hizmet vereceğiz." bilgisini paylaştı.

"Gençlik kamplarından bu yıl 75 bin genç faydalandı"

Açtıkları dil eğitimi atölyelerinde 60 binden fazla faaliyete ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Kasapoğlu, herhangi bir kısıtlama olmadan gençlerden gelen taleplere göre her dilde ücretsiz kurslar açtıklarına işaret etti.

Gönüllü gençlerle, gönüllü arayan kurum ve kuruluşları bir araya getiren Genç Gönüllüler Platformu'nda önemli işlere imza attıklarını belirten Kasapoğlu, spor gönüllüğünü güçlendirmek için de çalışmalara başladıklarını, 65 spor federasyonuyla bu alanda eğitim verdiklerini ifade etti.

Kasapoğlu, 2005'de 5 olan gençlik kampları sayısının bu yıl 43'e yükseldiğini dile getirerek, bu yıl 75 bin gencin kamplardan faydalandığını söyledi.

"100'e yakın eğitmenle 500 bin gence ulaşacağız"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Projesi"ni yeni ürünlerle devam ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Modern Pentatlon silahının ve hedef sistemlerinin prototip üretimleri tamamlandı. Diğer branşlardaki spor malzemeleri için de AR-GE çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda TÜBİTAK ile önemli bir tekno-girişim protokolü imzaladık. İş birliği çerçevesinde spor girişimciliğinin ve teknolojisinin artırılması amaçlarıyla BİGG Spor Ödülleri Programı'nı organize edeceğiz. Spor teknoloji ürünlerini ödüllendireceğimiz bu yarışma, yapay zekadan sensör teknolojilerine, takip sistemlerinden sporcu sağlığına, giyilebilir teknolojilerden sporcu analiz sistemlerine kadar onlarca alt başlığa sahip. Yine bu yıl Hayat Becerileri Programı ile yükseköğrenim öğrencilerinin kariyerlerine yön verecek bir dizi eğitime ücretsiz ulaşabilmesini sağlayacağız. 100'e yakın eğitmenle 500 bin gence ulaşacağız. Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile genç istihdamı destekleme noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile önemli bir program başlattık. 2022 yılında meyvelerini alacağımız 95 projeyle 32 il, 91 ilçedeki 170 fabrikada 60 bin gencimizi istihdama dahil edeceğiz."

Kasapoğlu, Bakanlığın yabancı ülkelerle gençlik ve spor alanında ikili iş birliği faaliyetlerini geliştirmek üzere öncelikle Türkiye'nin yakın coğrafyasında yer alan Balkan ülkeleri, Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanlarının olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gençlik ve spor alanındaki potansiyelinin küresel ölçekte sergilenebileceği zeminler oluşturmak için çabaladıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bu bağlamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşların toplantılarına mümkün olan en yüksek temsille katılıyoruz. 2022 yılında Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu 6. Bakanlar Toplantısı'na da Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız." şeklinde konuştu.

"Örgütün yuvası olmuş dağlarımızın, ovalarımızın tamamında gerçek anlamda çiçekler açıyor"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörün istikrarsızlaştırdığı şehirlerin şimdi ışık saçtığını vurgulayan Kasapoğlu, "Cudi'de, Gabar'da, Kato'da, Ağrı'da örgütün yuvası olmuş dağlarımızın, ovalarımızın tamamında gerçek anlamda çiçekler açıyor. Büyük acıların yaşandığı topraklar, şimdi spor iklimiyle, beraberlik ve kardeşlik iklimiyle yarınlara emin adımlarla yürüyor. Federasyonlarımızla, kulüplerimizle, sporcularımızla el ele omuz omuza bu bölgelerimizi ihya ediyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı organizasyonların ertelendiğini hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları'na, Bursa'da Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Ertelenen bu organizasyonlar, dünyanın en çok takip edilen ve yüzlerce ülkesinde canlı olarak yayınlanan organizasyonlar. Hem ülkemize gelecek sporseverlere önemli anılar armağan edeceğiz hem de cennet vatanımızı dünyaya tanıtarak, kültürel ve turistik özelliklerimiz ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız. Organizasyonlar için Konya'da ve İznik'te yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

"Bütçemizi en verimli şekilde kullanacağız"

Bakanlığın 2022 bütçe ödeneğinin 381 milyon 958 bin lirası personel ve SGK giderleri, 228 milyon 583 bin lirası mal ve hizmet alımları, 15 milyar 366 milyon lirası cari transferler, 2 milyar 254 milyon lirası sermaye giderleri, 203 milyon 414 bin lirası sermaye transferleri, 9 milyar 348 milyon lirası ise borç verme olmak üzere toplam 27 milyar 782 milyon 948 bin lira olduğunu kaydeden Kasapoğlu, bu ödeneğin, yüzde 1,37'sini personel ve SGK giderlerinin, yüzde 0,82'sini mal ve hizmet alımlarının, yüzde 55,31'ini cari transferlerin, yüzde 8,11'ini sermaye giderlerinin, yüzde 0,73'ünü sermaye transferlerinin, yüzde 33,65'ini borç vermenin oluşturduğunu belirtti.

Kasapoğlu, Bakanlığın 2022 yılı bütçesini milletin emaneti olduğu bilinciyle en verimli şekilde kullanacaklarını dile getirdi.

(Bitti)

AA / Muhammed Boztepe - Son Dakika Haberleri

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