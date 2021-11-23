Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.

Usule ilişkin söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında yaşanan tartışmaları anımsattı.

Siyasilerin birbirine saygı göstermesi gerektiğini belirten Paylan, "MHP'li milletvekili, eş genel başkanımıza burada benim okumaktan hicap duyacağım ifadeler kullandı. Bununla ilgili sizden işlem yapmanızı istedim, siz 'benim yapacağım bir şey yok' dediniz. Eğer Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'a karşı yapılan ifadeleri böyle bırakırsanız, ki bıraktınız, bu düzey bizim çıtamız olur. Yarın herhangi bir eş genel başkana yapılacak benzer ifadelerle ilgili hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

Yılmaz'dan tutanaklardaki ifadelere göre işlem yapması çağrısında bulunan Paylan, "Eğer bu işlemi yapmazsanız bu komisyonu yönetemezsiniz. Bu komisyondaki ağır ifadelere ses çıkaramazsınız. Sizi göreve ve sorumluluğa davet ediyorum." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yılmaz ise komisyonu, içtüzük ve komisyonun verdiği yetkiler çerçevesinde yönettiğini dile getirerek, "Bütün konuşmacıları temiz bir dil kullanmaya, kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamaya davet ettim, defalarca davet ettim. Gerektiği yerde ara verdim. Bir süre sakinleşmesini bekleyip toplantılara devam ettim, elimdeki imkanlar çerçevesinde ne yapmam gerekiyorsa yaptım. Hiç kimseyi zorla bir noktaya getirme imkanım yok, hepimiz yetişkin insanlarız." ifadesini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de ülkenin değerleri ve kutsalı üzerinde tartışma yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle bizim hassas olduğumuz noktalarda, sessiz kalmayacağımız noktalarda bardağı taşırıyorlar. Bazen insanlar kendilerini kontrol edemiyor, ağzından istenmeyen laflar çıkabiliyor. Biz hepimiz, bu noktaya gelsin istemeyiz." sözlerini sarf etti.

HDP'li Paylan ise hassasiyetlere karşılıklı saygı duyulmasını istedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da saygı bekleyen herkesin kendisinin de saygılı olması gerektiğini söyledi.

Böyle bir durumu kendilerinin de arzu etmediğini belirten Kalaycı, "Hepimizin değerlerine yapılan saldırılara göz yummamızı beklemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Bunun aleyhine Kandil ağızı ile konuşmalar yapılırsa tabii ki tepki gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

Tartışmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri

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