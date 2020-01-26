Gençlik ve Spor Bakanlığından Siirt'teki yurtla ilgili açıklama Açıklaması

26.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:40

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin ardından Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu ile ilgili iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hasarlı bir binada kaldıkları iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, depremin hemen ardından harekete geçerek tüm birimleri ile seferber olduğu, deprem dolayısıyla evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara spor salonlarının ve gençlik merkezlerinin kapılarını açtığı belirtilen açıklamada, "Yüzbinlerce gencimize ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlara da depremin hemen ardından ulaşılmış, yurt binaları yerinde kontrol edilmiştir.

Siirt'te bulunan Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdumuzda bazı çatlakların oluşması üzerine derhal harekete geçilmiş, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde bina incelemeye alınmıştır." denildi.

Yapılan incelemeler sonrasında binada kısmi sıva çatlaklarının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından binada kısmi sıva çatlakları oluştuğu, ancak binanın ana taşıyıcı sistemi olan betonarme kolon, kiriş ve perdelerde herhangi bir hasar bulunmadığı rapor edilmiştir. Ayrıca Ankara'dan uzmanlardan oluşan bir heyet de kız öğrenci yurdunda gerekli incelemeleri yapması üzerine görevlendirilmiştir. Bu bilgiler ışığında gençlerimizin hasarlı bir binada kaldıkları iddiası asla gerçeği yansıtmamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz, üniversiteli gençlerimize güvenli, huzurlu ve aile sıcaklığında bir yuva sunmaktır.

Kaynak: AA