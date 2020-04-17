Gençlik ve Spor Bakanlığından, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlayan Kambur'a teşekkür Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur'a, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlaması nedeniyle teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur'a, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlaması nedeniyle teşekkür etti.

Hakkı Kambur'u arayan Hasan Davulcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya verdiği katkı için gururlandığını söyledi.

Amasya'da böyle örnek bir davranış sergilenmesi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Davulcu, şunları kaydetti:

"Torunlarına ve çocuklarına hediyelerimizi gönderiyoruz. İlk fırsatta gidip elini de öpeceğiz. Yine Merzifon ilçesinde oturan 83 yaşındaki Selahattin dedemiz, kampanyaya 50 bin lira bağışladı. Ona da bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Selahattin dedeye anı niteliğinde milli takım forması gönderiyoruz. Amasyalı hemşehrilerimiz ülkemizin içinden geçtiği her zor dönemde devletinin ve milletinin yanında olmuş, üzerine düşeni yapmıştır. Adeta cömertlikte yarışan bu kıymetli 2 büyüğümüzden Allah razı olsun."

Kaynak: AA