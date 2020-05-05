Gençlik ve Spor Bakanlığından "koronavirüsle mücadelenin kahramanlarına" yönelik mektup yarışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığından "koronavirüsle mücadelenin kahramanlarına" yönelik mektup yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığından
05.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:30

Gençlik ve Spor Bakanlığının, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlar için internet üzerinden mektup yarışması başlattığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlar için internet üzerinden mektup yarışması başlattığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Evde Kal Sağlıklı Kal" anlayışı doğrultusunda düzenlenen yarışmaya ilişkin "Yarışma kapsamında koronavirüsün üstesinden gelinmesi için yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapanlara ve güvenliğimiz için çalışan asker ve polislere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda çalışanlara, sağlık personeli için gençlik merkezlerinde maske üretimi yapan gönüllü gençlerimize, vefa destek gruplarında görev yapanlara mektup yazılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"Gençlerden Mektup: Minnettarız" sloganıyla, 13-17 ve 18-29 yaş aralığı olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmanın başvuruları, "e-genc.gsb.gov.tr" web adresinden 10 Mayıs'a kadar alınacak. Yarışmanın sonuçları 19 Mayıs'ta Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.

Kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden yarışmacılara tablet, akıllı saat ve saat, ilk 10'a girenlere ise 100 lira değerinde hediye çeki armağan edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Sibel Can Türkan Şoray Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığından "koronavirüsle mücadelenin kahramanlarına" yönelik mektup yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:23:56. #1.15#
title