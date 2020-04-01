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Gençlik ve Spor Bakanlığından "evde spor" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan ve evde çalışanların yapabileceği spor egzersizlerini, işitme engellileri de düşünerek uygulamalı anlatan bir video paylaştı.

01.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
Gençlik ve Spor Bakanlığından 'evde spor' paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan ve evde çalışanların yapabileceği spor egzersizlerini, işitme engellileri de düşünerek uygulamalı anlatan bir video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Herkes İçin Spor Federasyonunun mobil uygulaması "HisApp" tanıtılarak "İşte Spor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Evde çalışmak zorunda olanlar, işini eve taşıyanlar ve bilgisayarın başından hiç kalkmayanlar için işte spor." ifadesi kullanıldı.

Vioda evde kalan ve evde çalışan vatandaşların nasıl spor yapacakları uygulamalı olarak anlatılıyor. İşitme engelliler için de anlatım yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından 'evde spor' paylaşımı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Gençlik ve Spor Bakanlığından "evde spor" paylaşımı
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