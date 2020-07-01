Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
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Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
01.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:43

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Düzce'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak yeni normalleşme sonrası hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Düzce. Bakanlık olarak yeni normalleşme süreci sonrası hiç durmadan aşamalarımızı daha yukarı taşıma adına protokollerimizi geçtiğimiz hafta başlattık. Medeniyetin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla eşsiz bir ilimiz için bugün itibariyle hem spor hem gençliğimiz adına hayırlı bir protokolü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çalışmaların gerek gençliğimiz gerekse sporumuz noktasında Düzce'miz, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum."

Pandemi sürecinde tüm dünyaya ülke olarak örnek bir görüntü sergilediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin özellikle sağlık altyapısını, pek çok anlamda 18 yılda sahip olduğu eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sanayiye spora kadar altyapısıyla bu süreçte tekrar görme, test etme imkanına sahip olduk. Bakanlık yurtlarımızın, öğrenciler için gerektiğinde ülkenin tüm evlatları için yuva olacağını ispat ettik. Karantina sürecinde 80 bine yakın yurttaşımızı ülkemizin dört bir yanında misafir ettik. Bunlardan biri de Düzce'ydi. 2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi, şu an itibariyle 13'e çıktı. Yaklaşık 900'den 10 bin kapasiteye çıktık. Sadece yurtlarımız değil, Düzce'de bu manada spor tesislerimiz 12'yken şu an 34. İnşallah, bugün bu tesisleri yeni bir aşamaya hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde kurumlar arasında işbirliğinin arttığını vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel tabloyla yakalacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını şampiyonlarını birlike yetiştireceğiz. Düzce en güzel potansiyele sahip vilayetlerimizden biri. Her bir gencimizi kazanma adına tesislerimizi, 7/24 hizmet felsefesiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Düzce'mizin insanlarının, belediyelerimizin her daim yanındayız. Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bugün gençlik ve spor bakanlığı olarak sivil toplum örgütlerimize yönelik proje destek çağrısına çıkıyoruz. Burada gönüllülükten kişisel gelişime, fiziksel aktiveden kitap, kahve ve kültür sanat projelerine, yenilikçi fikirlere, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlılığa kadar pek çok noktada sivil toplum örgütlerimizin, bugün itibariyle bu proje çağrımıza en güzel şekilde katılacaklarına ve katkı sunacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda Düzce'mizdeki değerli sivil toplum kuruluşlarımızın bu çalışmaya katılamaya davet ediyorum."

Yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyon, güçlü liderliği ve kurumlarımız arasındaki hakikaten güçlü işbirliğiyle bu yatırımları her geçen gün artıracağız. İnancımızı, gücümüzü diri tutacağız. Yolumuz uzun, bu bir başlangıç. Milletimiz her şeyin iyisini hakediyor. Her gün bir adım ileriye gitme felsefesiyle, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Protokollerimiz Düzce'miz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Protokoller kapsamında Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapılacak yatırımlar şunlar:

1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası

1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı

5 adet gençlik merkezi yapımı

5 adet cep gençlik merkezi yapımı

Bireysel sporlar için 5 adet cep spor salonu yapımı

1 adet tenis kortu yapımı

Futbol sahası ve stadyumdan oluşan 2 adet spor tesisinin bakım ve onarımının tamamlanması yatırımların hayata geçirilmesi

Kaynak: AA

Manşet

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