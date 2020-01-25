Gençlik ve Spor Bakanlığından deprem seferberliği

25.01.2020 01:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'daki tesislerini vatandaşların kullanımına açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Malatya ve Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları toplanma merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunuldu." denildi.

Kaynak: AA