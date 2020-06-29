Gençlik ve Spor Bakanlığından Çorum'a 69 milyon liralık yatırım
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Gençlik ve Spor Bakanlığından Çorum'a 69 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Çorum'a 69 milyon liralık yatırım
29.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:42

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Kabulde, Çorum'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokole imzalar atıldı.

"Geçtiğimiz aylarda Çorum'u ziyaret ettik." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel ağırlandık. Ev sahipliğinize, misafirperverliğinize, sıcaklığınıza minnettarız. Halkımızı en layık olduğu şekliyle, hizmetlerle donatmak bizim görevimiz. Bu, bizler için bir onur. Sizlerle, hemşehrilerimizin yüzünü nasıl güldürürüz bunlar üzerinde çalıştık. Bugün medeniyetler şehri Çorum günü." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, AK Parti'nin hizmet siyasetinin sembolü bir parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sembolü bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Örneğin Çorum'da 2002 yılında bir yurt varken şu an sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda artmış durumda. Çorum'da 12 spor salonu varken şu an itibarıyla merkez ve ilçelerde bu rakam 55 spor tesisine çıkmış durumda. Bugünkü imzayla bu hizmet siyasetini çok daha farklı boyutlara taşıyacağız."

"Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok"

Bundan sonra da hız kesmeden üretmeye ve yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Çorum merkez, Laçin, Alaca, Dodurga, Osmancık, Bayat, Oğuzlar ilçelerimizle Düvenci beldemize pek çok yatırım için imza atıyoruz. Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri en iyi şekilde halkımızla buluşturmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engelli engelsiz demeden herkesin kullanımını, erişimini en kolay şekilde sağlamak da bizim görevimiz. Bunun yanında tamirini, onarımını yapmak da bizim görevimiz. Bizim temennimiz, halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Bu nedenle bakım onarım çalışmaları da bizim gündemimizde, planlamamızda önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun için ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız hizmete erişsin, bu tesisleri kullansın."

Bakan Kasapoğlu, Çorum'a tam olimpik havuz için yaklaşık 7 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını söyledi.

Kentteki tesislerin tamir bakım süreçlerini de tamamladıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Atatürk Spor Salonu'muzun yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Osmancık ilçesinde bulunan salonumuzu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bir yandan yaparken diğer yandan da gerekli olan bakım onarıma gerekli bütçeyi de ayırıyoruz. Ülkemizin her iline, ilçesine, her beldesine yaptıklarıyla gurur duyan, bununla heyecanlanan bir hareketin kadrolarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, imzalanan protokolün ayrıntılarını paylaşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çorum Stadı ve bunun devri, Bakanlığımızın yetkisi alanına girecek. Çorum Stadı'nı bu protokol ile birlikte devralacağız. Tamamlama çalışmalarını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz. Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve bu salon çerçevesinde gerçekleşecek olan tamamlama çalışmalarını Bakanlık olarak devralacağız. En kısa sürede inşallah Çorumlunun hizmetine kavuşturacağız. Merkezdeki Millet Bahçesi çalışması nedeniyle taşınması gereken nizami sentetik futbol sahalarını da yeni alana Bakanlık olarak, Çorum'un amatör camiası için en hızlı şekilde kazandıracağız.

İkisi Çorum merkez biri üniversitede olmak üzere 3 yarı olimpik havuzumuzu Çorum ile buluşturuyoruz. Çorum deyince güreş, olmazsa olmazımız. Güreş eğitim merkezimiz, Çorum merkezde imza çerçevesinde gerçekleşecek. 10 bin pota projemizin 100 tanesini Çorum'da inşa edeceğiz. Yarınların basketboldaki yıldızlarını hep birlikte sporumuza kazandıracağız. Yurtlarımız salgın sürecinde dünyaya örnek teşkil edecek katkı sergiledi. Alaca'daki yurdumuz da bu yıl inşallah tamamlanacak. Bu anlamda Bakanlık personelimiz ve yurt çalışanlarımız ile gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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