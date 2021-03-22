Gençlik ve Spor Bakanlığından Bitlis'e yatırım

Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde sent sahalarından kayak merkezine, spor salonlarından kapalı yüzme havuzuna kadar birçok yatırımın yapılması planlanıyor.

Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde sent sahalarından kayak merkezine, spor salonlarından kapalı yüzme havuzuna kadar birçok yatırımın yapılması planlanıyor.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Bitlis'e gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu; il merkezi, 6 ilçe, 3 belde ve bazı köylere yatırım sözü vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sözünü verdiği spor yatırımları ise şöyle:

"Bitlis merkeze bin 500 kişilik spor salonu, yeni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası, El Aman Kayak Tesisinin 1 kilometreye çıkarılması, 20 adet semt sahası, 20 adet basketbol sahası, 1 butik kayak merkezi ve tenis kortu. Tatvan'a tenis kortu, kapalı yüzme havuzu, 1 butik mahalle konağı ve spor merkezi, 10 semt sahası, 25 basketbol potası ve gençlik merkezi. Ahlat'a 4 adet semt sahası ve 10 adet basketbol potası. Adilcevaz'a gençlik merkezi, 5 semt sahası ve 10 basketbol potası. Güroymak'a çok amaçlı antrenman salonu, 4 semt sahası ve 10 basketbol potası. Hizan'a gençlik merkezi. Mutki'ye okul tipi spor salonu. Mutki'ye bağlı Kavakbaşı beldesine gençlik merkezi ve 5 basketbol potası. Güroymak'ın Günkırı beldesine 1 semt sahası ve 5 basketbol potası. Adilcevaz'ın Aydınlar beldesine 1 semt sahası ve ortak köy noktalarına ise 30 adet toprak futbol sahaları yapılacak."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı