Gençlik ve Spor Bakanlığından "Ayasofya" konseri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmadan hemen önce "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği ile İstanbul'da müzik şöleni yaşatacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmadan hemen önce "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği ile İstanbul'da müzik şöleni yaşatacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli tarih ve kültür şuurunu geliştirmek, gençlerin tarihiyle ve ecdadıyla gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla İstanbul'da özel bir organizasyona imza atıyor. Bakanlık tarafından 23-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" isimli etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Etkinliğin ilk günü olan 23 Temmuz Perşembe günü akşamı saat 21.00'de Üsküdar sahili birçok sanatçının katılacağı "İz Bırakan Ezgiler Ayasofya Özel" konserine sahne olacak. 81 ilden gençlerin katılacağı etkinlikte, Aykut Kuşkaya, Mustafa Demirci, Taner Yüncüoğlu, Eşref Ziya, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Grup Genç sahne alacak. Programın ikinci gününde ise gençler, Fatih Camii ve Külliyesi'ni, Ayasofya Camii'nin de bulunduğu Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret edecekler ve ardından da tekne ile boğaz turu yapacaklar. "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliğinin son günü olan Cumartesi günü ise gençler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Çamlıca Camii, Eyüp Sultan Camii ve Beyoğlu Akademi'yi ziyaret etme fırsatı bulacaklar. - ANKARA

Kaynak: İHA