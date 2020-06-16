Gençlik ve Spor Bakanlığından Amasya'ya 54 milyon liralık yatırım Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya'ya 54 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya'ya 54 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya milletvekilleri, Amasya Valisi Osman Varol ile Amasya ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

"Bundan 3 ay önce Amasya'daydık." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Sizlerin güzel ev sahipliğiyle, orada çok bereketli faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Amasya başlangıçların şehri. Öncü bir şehir. Bizde bu vesileyle pandemi süreci sonrası ilk protokolümüzü Amasya'ya gerçekleştiriyoruz. Pek çok branşta hizmet verecek tesisleri Amasya'mızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, bundan sonra da hız kesmeden üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Milletimiz için, gençliğimiz için sporcularımız için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir ülke yapma doğrultusunda hedeflerimizi inşallah gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ideale emek vereceğiz." dedi.

"Türkiye pandemi sürecinde güçlü bir sınav verdi"

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde güçlü bir sınav verdiğine dikkati çekerek, "Bizler bu süreçte çok güçlü bir sınavı, çok başarılı bir sınavı birlikte verdik. Bir çok ülkeden bu konuda daha önde olduğumuzu görüyoruz. Özellikle gelişmiş olduğunu bildiğimiz ülkelerin çok çok önünde başarıyla bu süreci yönetiyoruz. Sağlık alt yapımız, sağlık çalışanlarımız bu süreçteki başarının en önemli faktörleridir. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizin son 18 yıldır yaşadığı devrimler de bu başarının önemli aktörüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık yurtlarının pandemi sürecinde önemli bir misyonu ifa ettiğini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede bakanlığımız ülkemizin dört bir tarafında inşa edilmiş yurtları, kalitesiyle, konforuyla ülkemizin sahip olduğu yurt alt yapısı da bu çerçevede önemli bir misyonu ifa etti. Bakanlığımızın tüm tesisleri iyi günde de zor günde de bu milletin evlatlarının hizmetinde olacaktır. Bundan sonra da inşallah yatırımlarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anadolu'yu her geçen gün ihya etme çalışmamız olacak. Güçlü Anadolu'nun güçlü Türkiye olduğunun bilincindeyiz. Anadolu'muz ile olan iş birliğimizi hem ihtiyaçları yerinde görerek bizzat yerine getirme çabamız devam edecek."

Protokoller kapsamında Amasya il merkezi ve ilçelerine 7 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman spor salonu, 1 adet 500 seyircili spor salonu, 1 adet güreş sahası, 1 adet kamp eğitim merkezi ile içinde gençlik merkezi, spor salonu, futbol sahası ve spor kompleksinden oluşan 7 adet spor tesisi yapılacak.

Kaynak: AA