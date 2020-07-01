Gençlik ve Spor Bakanlığından 35 milyon lira proje desteği
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Gençlik ve Spor Bakanlığından 35 milyon lira proje desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının...

Gençlik ve Spor Bakanlığından 35 milyon lira proje desteği
01.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:44

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon lira destek verecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin hayallerini gerçeğe çevirmek, çalışmalarına destek olmak ve gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sürekli Kişisel Gelişim Programı kapsamında hazırladığı proje destek çağrısına bu yıl rekor bir rakamla çıkıyor.

Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarının sekiz kategoride sunacağı projelere toplam 35 milyon lira destek sağlayacak.

Gönüllülük bilincini gençlere aktarmak ve gönüllü çalışmalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği programda, proje yürütücüsü kurumların "www.gencgonulluler.gov.tr" platformuna kurumsal üyeliklerinin gerçekleştirilmesinin, proje yararlanıcısı gençlerin, genç gönüllüler platformuna üye olmalarının, programın amaçlarının hayata geçirilmesi açısından önemli bir gösterge olduğu dile getiriliyor.

Ayrıca proje yürütücüsü kurumların, projenin merkezinde yer alan gençleri Gençlik Merkezine üye yapmaları ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden en az birinin (Proje tasarlama toplantısı, proje açılış ya da kapanış programı vb.) projenin yürütüldüğü ilde faaliyet gösteren bir Gençlik Merkezi ile yapılmasının güçlü iş birliklerini doğuracağı belirtiliyor.

Başvurular bugün başladı

Sivil toplum kuruluşlarının proje teklifinde bulunabileceği Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde yapılan çağrıya başvurular, bugün başladı, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Proje başvuruları, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Başvurular, proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılacak.

Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kayıt olması gerekiyor.

Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak.

Program kapsamında her bir proje yürütücüsünün en fazla iki proje teklifi değerlendirmeye alınacak, aynı proje koordinatörü tarafından programa en fazla iki proje teklifi sunulabilecek.

Başvurular elektronik ortamda gerçekleşecek. Form ve ekler elden ya da posta yoluyla Bakanlık tarafından teslim alınmayacak, bu yollarla gönderilen formlar işleme alınmayacak.

Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesi'nin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.

25 bin ile 350 bin lira arasında mali destek sağlanacak

2020 Çağrı Programı kapsamında sivil toplum örgütlerinin projelerine verilecek 35 milyon liralık desteğin 15 milyon lirası, "Gönüllülük çalışmalarında sosyal yardımı önceleyen projeler, 65 yaş üzerine yönelik gönüllülük çalışmaları", "Kişisel gelişim ve kişiler arası iletişim becerilerini artırmaya yönelik eğitimler" ve "Spor kültürünün yaygınlaştırılması, sporda altyapının geliştirilmesi, geleneksel sporlar" başlıklarında verilecek.

"Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sunulacak projelere 25 bin ile 350 bin lira arasında mali destek sağlanacak.

"Gençler bizim en büyük gücümüz"

Proje destek çağrısına bu yıl rekor bir rakamla çıkacaklarına dikkati çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşlarının 8 alandaki projelerine toplam 35 milyon lira destek vereceklerini açıkladı.

"Gençler bizim en büyük gücümüz. Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük umudumuz." diyen Bakan Kasapoğlu, "O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları ve girişimci gençler olarak yetişmeleri adına her türlü desteği sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Gençlerimize dokunmaya ve destek olmaya, 'Genç Fırsat' da diyebileceğimiz bu projemizle hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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