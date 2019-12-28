Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da sporcu, antrenör ve kulüplere 41,2 milyon lira ödül

28.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:42

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılında uluslararası şampiyonalarda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan 1053 sporcu, 785 antrenör ve 23 spor kulübüne toplam 41 milyon 209 bin lira ödül verdi.

Bakanlıktan yapılana açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların 2019 yılında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Milli sporcularımız 2019 yılı süresince birçok branşta spor tarihimize geçen unutulmaz başarılara imza attı. Yıl boyunca gösterdikleri başarılı performanslar neticesinde bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerimi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak milli sporcuların en iyi şartlarda kariyerlerini sürdürmeleri adına önemli atılımlara imza attıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ödül yönetmeliği gereğince bu yıl sporcu, antrenör ve spor kulüplerimize toplam 41 milyon 209 bin 491 lira ödül verdik. Yine bu yıl içinde 5 bin 102 sporcuya 'milli sporcu' belgesi verdik. Ayrıca bu yıl, yüksek öğrenim gören ve milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrencimiz, milli sporcu bursundan faydalandı."

2019 yılında olimpik ve paralimpik branşların ferdi ve takım müsabakalarında derece alan sporcular, antrenörler ve kulüpler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül yönetmeliği gereği Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında madalya alan 1053 sporcuya 22 bin 579 Cumhuriyet altını karşılığı 29 milyon 364 bin 260 lira ödül verdi.

Yönetmelik gereği, sporcuların antrenörleri ve bağlı oldukları kulüpler de ödüllendirildi. Buna göre 785 antrenöre 5 bin 40 Cumhuriyet altını karşılığı 6 milyon 785 bin 125 lira, 23 kulübe ise 4 bin 513 Cumhuriyet altını karşılığı 5 milyon 60 bin 105 lira ödeme yapıldı.

5 bin 102 sporcuya "milli sporcu" belgesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrıca 12 Mayıs 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmelik" uyarınca 2019 yılında 5 bin 102 milli sporcu belgesi verdi.

Son rakamla bugüne kadar toplamda 31 bin 445 milli sporcu belgesi verilmiş oldu.

700 kişiye şeref aylığı

Bakanlık, 1983 yılında çıkarılan "Dünya Olimpiyat Avrupa şampiyonluğu kazanmış sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkındaki kanun" ile 2008 tarihli "Başarılı sporculara aylık bağlanması ile devlet sporcusu unvanı verilmesi hakkında kanun" gereği, Aralık 2019 tarihi itibari ile toplamda 700 kişiye şeref aylığı bağladı.

286 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni olarak atandı

Öte yandan, milli sporcuların sınavsız beden eğitimi öğretmeni olarak atanmaları hakkındaki düzenleme gereği 2019 yılında 286 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Böylece 2007 yılından bu yana toplamda 1236 milli sporcu beden eğitimi öğretmeni olarak atanmış oldu.

2 bin 896 öğrenci milli sporcu bursundan faydalanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından "milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmelik" hükümlerine göre "milli sporcu belgesi" almış (amatör milli) yüksek öğretim öğrencilerinden Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından milliliği ve burs katsayıları teyit edilen öğrencilere aylık öğrenim kredisi tutarının üç katına kadar burs veriliyor.

Bu düzenleme doğrultusunda, 2019 yılı aralık ayı itibarıyla yüksek öğrenim gören milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrenci milli sporcu bursundan faydalandı.

Kaynak: AA