Gençlik ve Spor Bakanlığından 2019'da amatör kulüplere 17,7 milyon lira destek

29.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:40

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine 2019 yılında 17 milyon 722 bin 250 lira maddi destekte bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2019 yılı mali bütçesinden amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 81 ilde, aralarında engelli spor kulüplerinin de yer aldığı 1905 amatör spor kulübüne 17 milyon 722 bin 250 lira yardım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, "Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör spor kulüplerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör spor kulüplerinin sayısının artması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlardır. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimiz amatör spor kulüplerimizin hizmetindedir."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılına kadar Bakanlıktan malzeme yardımı dışında destek alamayan amatör spor kulüplerine bu tarihten itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maddi destek sağlandığını belirterek, "En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, ülke sporunun gelişimine çok önem vermesi. Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek. Gerek merkezi hükümet, gerek Bakanlık olarak ve gerekse yerel yönetimlerle birlikte bu işe çok daha fazla zaman ayıracağız, daha fazla destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA