Gençlik ve Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belirlendi
22.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:34

Gençlik ve Spor Bakanlığında kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil şartları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin yaz döneminde temmuz, kış döneminde ise aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa GSBNET sistemi üzerinden alınacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, tüm memur sözleşmeli personel ve işçi kadrosunda çalışan personelin kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerinin Personel Genel Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 31 Temmuz, kış döneminde ise 31 Aralık tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılacağı aktarıldı. Daha önce hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçenlerin kapsam dışında olacağı ifade edildi.

Personelin görev yaptığı merkez teşkilatı birimleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından iletilecek taleplerin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığa verilen görevlerin yürütülmesini teminen hizmetin gerekleri, kamu yararı, kadro ve pozisyon durumları göz önünde bulundurularak yerine getirileceği kaydedildi.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında memur olarak görev yapan, sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan ve hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçirilenler haricinde işçi kadrosunda bulunan personelden istenen belge ve şartların Bakanlığın sitesinde yer aldığı belirtildi.

Yaz döneminde nakil talebinde bulunacak personelin, 1-15 Temmuz tarihlerinde, kendilerine tanımlı GSBNET kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, sistem üzerinden oluşturacakları müracaat formunu ve müracaata esas belgelerin asıllarını fiilen görev yapmakta oldukları birimlere teslim etmelerinin gerekeceği belirtildi.

2020 yılı yaz ve kış dönemi kurum içi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin ise Bakanlığın sitesinde belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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