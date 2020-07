Gençlik ve Spor Bakanlığında "Gençler Asla Unutmaz" programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin kazandığı zaferin, sadece bölgesel, yerel bir zafer değil, küresel ölçekte ciddi bir kazanım ve önemli bir milat olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin kazandığı zaferin, sadece bölgesel, yerel bir zafer değil, küresel ölçekte ciddi bir kazanım ve önemli bir milat olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenen "Gençler Asla Unutmaz" programına katıldı.

Programın gerçekleştiği salonda hain darbe teşebbüsünde 15 Temmuz 2016'da şehit olan 251 şehidin fotoğrafları katılımcılar arasına birer koltuk boşluk bırakılarak yerleştirildi ve hepsinin katılımcılar arasında hazır bulunduğu anonsu yapıldı.

Program öncesinde hafızlar Alpcan Çelik, Habip İspirli ve Burhan Esen tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi camilerden yükselen selaları hatırlatmak için sela okundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, hafız Alpcan Çelik tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Daha sonra 15 Temmuz 2016 gecesi milletin sokaklarda tanklara ve darbeci askerlerin silahlarına karşı nasıl mücadele verdiğini anlatan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı 15 Temmuz temalı video gösterimi yapıldı.

Bakan Kasapoğlu programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece hep birlikte şahitlik ettik ki bu ülkede tarihe geçen ikinci bir İstiklal mücadelesi yaşandı. Bu mücadelenin en ön safında siz değerli gençlerimiz vardı. Hamdolsun yine 4 yıl sonra sizlerle birlikteyiz." dedi.

Bu kutlu mücadelenin sembolü olan gençlere şükranlarını sunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca, kahramanca cesaretle direnen, kanlarının son damlasına kadar bu kutsal mücadelede varlığını her şeyini ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. O kara gecede kahramanca işgalcilerin karşısında duran gazilerimize ve aziz milletimize saygı ve saygılarımı arz ediyorum. 15 Temmuz gecesi kazanılan zafer, sadece bölgesel, yerel bir zafer değildir, küresel ölçekte ciddi bir kazanımdır. Önemli bir milat ve dönemeçtir.

Bu aziz millet tarih boyunca nice badireler atlatmış, nice belaları defetmeyi başarmış bir millettir. Bu millet her zaman özgürlüğünün istiklalinin bedelini tereddütsüzce ödemiştir ve gerekirse de her daim ödemeye hazırdır. Varlığımıza, birliğimize ve kardeşliğimize yönelik oynanan her türlü kirli oyunu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bozmakta kararlıyız."

"Allah'ın hesabının her şeyin üzerinde olduğunu unuttular"

Hain darbe girişiminin bu milletin geleceğe yürüyüşünü durdurmak üzere yürürlüğe sokulmuş karanlık bir senaryonun eseri olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Hedeflerine güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyen Türkiye'nin ayağına pranga vurma girişimiydi. Ekonomide, dış politikada, sanayide, sağlıkta, ticarette, sporda her alanda adeta bir yıldız gibi parlayan Türkiye'yi yeniden karanlığa sürüklemeye çalışma gayretiydi." dedi.

Kasapoğlu, "Demokrasi, hukuk ve adaletle dize getiremedikleri Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kadrolarını, zorbalıkla devre dışı bırakma girişimiydi. Bu hedeflerini küresel güçlerin, çeşitli istihbarat servislerinin maşası olan FETÖ ile yapmaya niyet ettiler. Karanlık senaryolarını hazırlarken her türlü hesabı haince yapmışlar, ama asıl önemli bir noktayı unuttular.

Bu milletin istikbali ve istiklaline yönelik aşkını, fedakarlığını, inancını, özverisini hesap edemediler." şeklinde konuştu.

"Hain zihniyet, o gece aziz milletimizin çelikten iradesine çarparak parça parça oldu." diyen Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi milletimiz hem özgürlüğüne hem demokrasisine sahip çıktı, hem de bu teröristlere ve onların arkasındaki kirli oyun odaklarına bu aziz vatanı teslim etmedi.

Elbette onlar bir hesabı vardı, tuzaklar, planlar kurdular, ancak unuttular. Hesap yapanların en büyüğünü, Allah'ın hesabının her şeyin üzerinde olduğunu unuttular. Bilinmelidir ki bu millet bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, yarınlarına her türlü şarta rağmen kararlılıkla inançla azimle birlik ve beraberlik tablosuyla sahip çıkmaya devam edecektir."

"Terörün her türlüsü bizim için lanetliktir"

Bu milletin bundan sonrada her türlü tuzaklara, engellere meydan okuyacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Adı ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DEAŞ olsun, terörün her türlüsü bizim için lanetliktir ve şerre hizmet eder. İsimleri ayrı fakat aynı odaklara çalışan bu terörist gruplara asla ve asla göz açtırmayacağız. Bu aziz milletin her biri birinden kıymetli evlatlarını, gençlerimizi kaptırmayacağız." dedi.

Bu vatan evlatlarının gözünü kırpmadan canı pahasına unutulmaz bir yiğitlik destanı sergilediğini belirten Kasapoğlu, "15 Temmuz, bu ihanet tezgahına karşı sokakları meydanları dolduran, tankların üzerine yürüyen kahraman insanlarımızın omuzlarında yükselen şanlı bir zaferdir.

Gençlerimiz, o gece atalarından aldıkları ilhamla hem kendi yarınlarına hem Türkiye'nin yarınlarına canları pahasına sahip çıktılar. İşte o yüzden 15 Temmuz'da yaşananlar artık sizin, bizlerin hafızalarımıza emanettir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği şuuru ilelebet diri tutacaklarını ifade ederek, "Gençler asla unutmaz, unutmayacak. 15 Temmuz bir milattır, Türkiye için bir dönüm noktasıdır, bunu asla zihnimizden çıkarmayacağız. Bu milletin kararlılığının test edildiğini de asla unutmayacağız. Bu kadar değerli bu aziz emanete daha güçlü daha bilinçli bir şekilde sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, "Bu aziz milet için daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve her günü bir öncekinden daha ileri noktada tamamlamak, beraberce kardeşçe gayret göstermek, bizlerin en önemli vazifeleri." yorumunu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, "Dünya beşten büyüktür, ya olacağız, ya öleceğiz" diyerek dosta güven, düşmana korku veren liderimizin yolundan bir ve beraber olarak gitmeye devam edeceğiz. Asla kararlılığımızdan, inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu kararlılığımızı da bütün dünyaya en gür sada ile haykırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması

Geçtiğimiz hafta Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması kararıyla önemli bir miladın hep birlikte yaşandığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Ayasofya Camii, 86 yıllık hüzün ve bu hüznün nesiller boyu yaşanmış bir hüzün olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyüklerimizin bu konudaki rüyalarını, hayallerini, düşüncelerini hep birlikte dinledik. Acaba bir gün gerçekleşir mi bu kutsal mabedin kubbeleri gönlü imanla dolu müminlerle dolar taşar mı. Ezanları o minarelerinden o güzel sada duyulur mu işitilir mi diye hep düşündük, hayal ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, "Sultan Fatih'in ve o mübarek askerlerinin emaneti tekrar bu aziz millete tekrar bu aziz ümmete mescit olur mu diye hayal ettik. Hamdolsun dünyanın beşten büyük olduğunu her daim ifadesiyle, ameliyle ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla vizyonuyla bir rüya daha gerçek oldu. Gençler olarak millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek istiyorum." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Dünyaya cesaretiyle, adalet ve hukuk penceresinden vicdanıyla bakan bir gençliğe sahip olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu aziz hatıraya bu mübarek şehitlere layık olmak, bizim boynumuzun borcu gençler ve millet olarak. Değerli gençlerimiz sayesinde yüzümüz her zaman ağarmış, bu aziz milletin göğsü her daim kabarmıştır. Şehitlerimizin hatırasını hafızalarda daima diri tutmak için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin 2023-2071 yürüyüşünde, adımlarımızı sizlerle omuz omuza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Hızla değişen ve dönüşen dinamik bir zamanda yaşandığını belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu küresel zeminde, kimliğinize, karakterinize, ideallerinize ve değerlerinize bağlı kalarak var olmak ve ileriye yürümek durumundayız. Çok büyük bir milletin evlatlarıyız, mensuplarıyız ve tarihten ceddimizden çok değerli bir mirası devralarak geleceğe yürüyorsunuz.

Bu milletin hissiyatını en kararlı şekilde dillendirmekten de asla vaz geçmeyeceğiz. Bu bizim köklerimizle bağınızı sağlamlaştıracak ve bizleri güçlü kılacak.

Bu ülke için attığınız her adımı sağlam biçimde atmanız, yaptığınız her işi hakkını vererek yapmanız lazım. Sizlerden istirhamım bu ülkenin gelecek hedeflerinden, dolayısıyla kendi geleceğinizden ne olursa olsun asla vazgeçmeyin."

Konuşmasının son bölümünde şehitleri anarken ve anlatırken duygulu anlar yaşayan Bakan Kasapoğlu, "Bugün onların sayesinde birlikte buradayız. Bu şanlı bayrak yine gururla dalgalanıyor. O yüzdendir ki sizlerden istirhamım bu örneği olmayan destanı yazan şehitlerimize gazilerimize liyakatten ödün vermeyelim ve inşallah bu kutsal emaneti sizlerle birlikte bu memleketin en büyük güvencesi olarak diğer gençlerimize teslim edelim. Bu vesileyle tüm gençlerimizi bu aziz milletin kahraman evlatlarını şehitlerimizin değerli yakınlarını saygıyla en içten hürmetlerimle muhabbetlerimle selamlıyorum. Rahmetle minnetle yad ediyorum. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

Programın ardından bazı şehit yakınlarına, gazilere plaket verildi. Şehit yakınları ve gaziler de katılımcılara bir müddet yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Kaynak: AA