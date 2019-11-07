Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' düzenleyecek

07.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10-13 Kasım tarihleri arasında Antalya'da 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' düzenleyecek. Türkiye'nin 600 milyar Dolar'a yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın artırılması ana hedefiyle yapılacak çalıştayın parolası ise 'Sporda Marka Ülke Türkiye' olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Türkiye Spor Turizmi Stratejisi' ile birlikte spor turizmi yol haritasının oluşturulması amacıyla ilgili tüm paydaşların katkılarını almak üzere spor turizmi konusunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı2 düzenleyecek.

Antalya'da 10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştaya bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler katılacak.

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın konu başlıkları, Spor Turizminde 'Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik', 'Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi', 'Çevre, Planlama ve Tesisleşme', 'Yatırım, Finansman ve Teşvik', 'Tanıtım, İletişim ve Pazarlama' ve 'İnsan Kaynağı Yönetimi, Eğitim ve Ar-Ge' olarak belirlendi.

4 gün sürecek çalıştayda, Türkiye'nin spor turizminin bütüncül olarak, belirli bir vizyon doğrultusunda ilgili tüm sportif faaliyetleri içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik etkin ve sürdürülebilir strateji oluşturulması öngörülüyor.

Konumu ve ekstrem sporlar dahil birçok spor türüne sağladığı doğal mekanlarıyla büyük bir spor turizmi potansiyeline sahip Türkiye'nib 600 milyar Dolar'a yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın artırılması ana hedefiyle düzenlenecek çalıştayın parolası ise 'Sporda Marka Ülke Türkiye' olarak belirlendi.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA