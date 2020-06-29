Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tokyo 2020 için kitapçık hazırladı Gençlik ve Spor Bakanlığı, pandemi dönemiyle 1 sene ertelenen Tokyo 2020 olimpiyat ve paralimpik oyunları için bir kitapçık hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, pandemi dönemiyle 1 sene ertelenen Tokyo 2020 olimpiyat ve paralimpik oyunları için bir kitapçık hazırladı. Korona virüs salgını sonrası 1 sene ertelenen Tokya 2020 olimpiyat ve paralimpik oyunları için Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta ilk alınan madalyadan, son alınan madalyalara kadar bilgiler yer aldı. (İHA) Kaynak: İHA