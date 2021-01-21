Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu

21.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:50
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Çebi Trabzon'da curling sporcularıyla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksinde çalışmalarını sürdüren curling branşındaki sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksinde çalışmalarını sürdüren curling branşındaki sporcuları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki salonda çalışmalarını sürdüren curling sporcularını ziyaret eden Çebi, bu branşta Türkiye'nin önemli yere geleceğine inandığını ifade etti.

Buz üzerinde stratejik hamlelere dayalı olan ve bu nedenle 'buz satrancı' diye adlandırılan bu branşın yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Çebi, "Türkiye olimpiyatlarda artık çok sayıda branşta çok sayıda madalya alacak seviyeye geldi. Her branşa büyük önem veriyoruz, curling de bunlardan biri. Curling salonlarını artırmak için çalışmalarımız var. Çünkü ilgi duyanlar ve yetenekli sporcu sayısı bir hayli fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise son yıllarda ilginin sürekli arttığı bu branşın Trabzon'da da gelişimi konusunda TOHM'daki çalışmaların önemli rol oynayacağına işaret etti.

Öztürk, sporcu sayısının 4'ten 5'e çıkarıldığını belirterek, "Revize edilen salonumuz, sporcularımızın yanı sıra bu branşa ilgi duyan halkımıza da açık. Son derece zevkli ve heyecan dolu bir spor. Pandemi sonrasında curling sporcusu sayısının hızlı bir şekilde artacağına yürekten inanıyorum. " ifadesini kullandı.

Trabzon'da kısa süre önce yaygınlaşan curling branşında hızlı bir gelişim olduğunu, çalışma şartlarının da mükemmel hale getirildiğini kaydeden Curling İl Temsilcisi İzzet Gürdal, 1. ve 2. ligde Trabzon'un artık takımlarla temsil edildiğini belirtti.

Gürdal, curling branşının gelişmesinde bakanlığın ve federasyonun büyük destekleri olduğunu vurgulayarak, "Yakın gelecekte Trabzon'un uluslararası turnuvalarda ciddi şekilde söz sahibi olacağından şüphemiz yok, çünkü yetenekli bir ekibimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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