Gençlik ve Spor bakanlığı Spor Okulları ikinci dönem kayıtları sürüyor
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Gençlik ve Spor bakanlığı Spor Okulları ikinci dönem kayıtları sürüyor

Gençlik ve Spor bakanlığı Spor Okulları ikinci dönem kayıtları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları, ikinci dönem kayıtları tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları, ikinci dönem kayıtları tüm hızıyla devam ediyor. Spor Okulları kayıtları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasında yapılıyor. İkinci dönemi için 40 bine yakın kayıt yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklama ile tüm çocukları Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları'na davet etti.

40 branşın üzerinde eğitim verdiklerini açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklama ile tüm çocukları Spor Okulları'na davet etti. Kabakcı; "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz olarak Kayseri'de gençlik spor okullarının bu dönemde başlamasıyla 40'ın üzerindeki branşta Kayseri'deki çocuklarımıza gençlerimize özellikle yüzme ile başlamak üzere imkanlarımızı sunmaya başladık. Şehrimizde uzun süredir pandeminin de oluşturduğu dezavantajlı dönemi avantaja çevireceğiz. Ailelerimizin evlerimizde özellikle hareketsiz kalan çocuklarımızı spora katmak adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Tesislerimizi yeniledik, tesis programlarımızı, projelerimizi harekete geçirdik. Uzman antrenörlerimiz özellikle bu konu üzerinde çok yoğun çalışma içerisindeler. Hiçbir gencimizi herhangi bir alanda boş bir ortama bırakmamak adına başta tesislerimiz, sporun tabana yayılma projesi, spordaki devamlılık projesi olmak üzere tüm alanlarımızı gençlerimizle doldurarak branşla birlikte bundan sonraki performansa dayalı sporcu yetiştirmek için de gençlik spor okulları adı altında çalışmalarımızı yıl boyuna dönüştürdük. Özellikle tesislerimizde hijyen maske mesafe ve kurallara riayet ederek eğitim veriyoruz. Nihai amacımız, buradaki kesintiyi akamete uğratmadan sporcu çocuklarımızı geleceğin teminatı olan gençlerimizi birçok branşla tanıştırtıp bu imkanları sunmak ve bunu da devamlı hale getirebilmek. Spor Okullarımıza yoğun bir katılım var. İnşallah hedefimiz ülke genelinde sıralamayı üst seviyelere çekerek önemli bir derece almak. Biz, 7'den 77'yi bıraktık, 3'ten 93 skalasını kategorize ediyoruz. İnşallah tüm gençlerimizi çocuklarımızı tesislerimize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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