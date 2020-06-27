HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Deneyap projesi büyüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle Türkiye'de geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlerimizin icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Deneyap projesi büyüyor
27.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:38

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle Türkiye'de geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlerimizin icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz. Her şey geleceğimiz için" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışmasıyla yürütülen Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi, büyümeye devam ederken, 18 projeye dahil edilen 18 şehir gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Projenin ilk aşamasında 12 şehirde bilim ve teknolojide yenilik üretebilen gençlere ev sahipliği yapan atölyeler, 18 farklı ilde daha gençlerle buluşmak için gün sayıyor.Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Şanlıurfa'da gençlerle buluşacak proje atölyeleri, inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap projesiyle Türkiye'de geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına önemli bir atılım gerçekleştirildiğini kaydetti.Bakan Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesinin bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağını belirterek, "Böylesine değerli bir projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'a şükranlarımızı sunuyorum" dedi."GENÇLERİMİZİN GELECEĞİN BİLİM İNSANI OLMALARI ADINA TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ"Proje kapsamında 12 ilde faaliyetlerin devam ettiğini, 18 ilde de en kısa zamanda gençlere hizmet verileceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle çocuklarımıza, gençlerimize artık 'İcat çıkarın' diyoruz. Onların icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.Projeye dahil edilecek 18 ilde atölye yapım sürecinde bütün hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, söz konusu iller özelinde yaklaşık 115 bin gencin projeye katılım başvurusunda bulunduğunu söyledi.Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeni bir eğitim takvimi çıkarıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "En yakın zamanda atölyelerimizde gençlerimizi; geleceğimizin mimarlarını ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasında bulundu."81 İLDE TOPLAM 100 DENEYAP ATÖLYESİ GENÇLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"Bakan Kasapoğlu, proje kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde toplam 100 Deneyap Teknoloji Atölyesini gençlerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Basapoğlu, "Gençlik Merkezlerimiz, bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede gençlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda 7/24 hizmet veriyor" diye konuştu.Projenin eğitim modeli hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Proje kapsamında ortaokul ve lise çağındaki gençlerimiz, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyorlar. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan gençlerimizin, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline geleceğine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Spor
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Spor
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var Spor
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Spor
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Spor
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Spor
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
İtalya'da baba-oğula saldıran ayının öldürülmesi kararı tepki çekti
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
Son Dakika: Çiftçilere yapılacak 294 milyon 243 bin liralık ödeme bugün hesaplarında olacak
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Deneyap projesi büyüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 13:03:45. #1.15#
title