Gençlik ve Spor Bakanlığı Nevşehir'de yatırım hamlesi başlatacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir'in Türkiye'nin dışarıya açılan yüzlerinden biri olduğunu belirterek "Bakanlık olarak gençlik ve spor alanında Nevşehir'i tüm yönleriyle farklı bir boyuta taşımanın heyecanı içerisindeyiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir'in Türkiye'nin dışarıya açılan yüzlerinden biri olduğunu belirterek "Bakanlık olarak gençlik ve spor alanında Nevşehir'i tüm yönleriyle farklı bir boyuta taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün aldığımız kararlarla yeni yatırımlarımızla, sporun her branşı açısından yeni bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Kasapoğlu, programına Nevşehir Valiliğini ziyaretle başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyelerince karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda il ve bağlı ilçelerin protokol üyeleri ile değerlendirme toplantısı yapan Kasapoğlu, daha sonra Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti.

Kasapoğlu, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara çeşitli kitaplar hediye etti.

Programını AK Parti İl Teşkilatını ziyaretle sürdüren Kasapoğlu, burada bir araya geldiği partililere hitap etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'de yatırım hamlesi başlatmaya hazırlandıklarının müjdesini veren Kasapoğlu, il merkezi ile bağlı ilçe, belde ve köylerde, halkın kültür, sanat ve sportif faaliyetler konusunda hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti.

Nevşehir'in sporun her branşında yeni bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini, Türkiye'nin çeşitli illerinden gençlerin kente getirilerek etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Nevşehir il merkezi hem ilçeleri hem beldeleri köylerine kadar havuzları, sahaları, salonları, gençlik merkezlerine kadar yeni bir yatırım hamlesini başlatıyoruz. Nevşehir için hayırlı olmasını diliyorum. Nevşehir, Türkiye'nin dışarıya açılan yüzlerinde birisi. Özellikle tarihi, coğrafyası ve tabiatıyla ve misafirperver halkıyla bizim eşsiz illerimizden birisi. Biz de bakanlık olarak gençlik ve spor alanında Nevşehir'i tüm yönleriyle farklı bir boyuta taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün aldığımız kararlarla yeni yatırımlarımızla, sporun her branşı açısından yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Nevşehir'de çok yakın zaman diliminde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Gençlik merkezlerinden başta gençler olmak üzere tüm halkımızın, bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri noktasında istifade etmesini sağlayacağız. Köylerimize kadar yeni alanlarda halkımızın her kesimine hizmet eden politikamızı daha güçlü hale getireceğiz.

Özellikle bizlerin AK Parti olarak sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 19 yıl önce başlayan insan odaklı hizmet politikasını her geçen gün ileriye taşınmasına yönelik çalışma. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzun her biri bizler için önemli birer hedef. Biz gündelik uğraşıların hareketi olan sıradan bir parti değiliz. Sayın cumhurbaşkanımız öncülüğünde insanlığı öncelik alan, hakkı, adaleti, vicdanı odak alan bir hareketiz. Teşkilatlarımızla birlikte inanç ve gayelerimiz doğrultusunda yürüyeceğiz. Bizim yolumuz insanlığın medeniyet davasını daha yukarılara taşımak, ecdadımızdan almış olduğumuz mukaddes emaneti halel getirmeden yeni nesillere emanet etmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan