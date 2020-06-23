HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım
23.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:31

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir. Çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimizle birlikte bu çıtayı her geçen gün yükselteceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Sinop'a yapılacak 19 milyon liralık yatırımlar için protokoller imzalandı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı konuşmada, kuzeyin incisi Sinop için bir arada olduklarını belirterek, "Sinop'un bugünü, yarınları için bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmaları protokollerimizle taçlandıracağız. Yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Şimdiden Sinop için hayırlı uğurlu olsun" dedi."ÜLKEMİZ HER ALANDA GÜÇLÜ ALTYAPISINI TÜM DÜNYAYA İSPATLADI"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm insanlığın önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke olarak bu mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, liderliğiyle çok başarılı bir şekilde yönetmenin haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte bazı konuları kısa süreliğine de olsa ertelemiş olduk. Geçen hafta Amasya ile başlatmış olduğumuz protokollere bugün Sinop ile devam ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz her alanda güçlü altyapısını tüm dünyaya ispatlamış oldu. Ülkemizin dört bir yanına ilmek ilmek işlenmiş yurtlarımız, karantina süreçlerinde mükemmel ev sahipliği yaptı, önemli bir misyon ifa etti. Yurtlarda yatırımımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 'Durmak yok, yola devam, hizmete, yatırıma devam' anlayışımız bugünkü protokolümüzle birlikte Sinopumuz için de devam ediyor."Yatırımların artarak devam edeceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bizler her karış toprağına aşık olduğumuz memleketimize hep birlikte hizmet etmenin sevincini, heyecanını yaşıyoruz. Sağlık, sanat, sanayi, ekonomi, eğitim, ulaşım ve tarımda nasıl devasa hamleleri gerçekleştirdiysek, Sayın Cumhurbaşkanımızın spora, sporcuya, gençlere önem veren anlayışıyla gençlik ve sporla ilgili hamlelerimizi, yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bugünkü yatırımlarımız sadece bugünler için değil, bu aziz vatanın yarınlara olan kutlu yürüyüşü için çok mühim, stratejik" şeklinde konuştu."ÇITAYI HER GEÇEN GÜN YÜKSELTECEĞİZ""Biz Türkiye'nin dünyanın kalbi olduğuna inanıyoruz" diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti: "O yüzden ki Anadolu da Türkiye'nin kalbidir. Anadolumuzun her bir köşesi için hiçbir ayrım gözetmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yatırımlarımız, pek çok anlamda gençlerimiz için ortaya koymuş olduğumu gayretlerimiz artarak devam edecek. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa onları gidermek, onlar için çalışmak bizim için bir onurdur, görevdir. Çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimizle birlikte bu çıtayı her geçen gün yükselteceğiz. İnşallah Sinop'tan, ilçelerinden daha çok şampiyonlar yetiştireceğiz. Onlar da bu ülkenin şanlı bayrağını sporcu, bilim insanı, alanında başarılı profesyoneller olarak inşallah gururla dalgalandıracak. Buna inanıyoruz."Bakan Kasapoğlu, "Biz inşa eden, geliştiren, üreten, taş üstüne taş koyan bir zihniyetin temsilcileriyiz. O yüzden omuz omuza bu çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Sinop'un TÜİK verilerine göre en mutlu şehirlerden biri olduğunu biliyorum. İnşallah, bu yatırımlarla Sinoplunun mutluluğuna mutluluk katacağız" diye konuştu.SİNOP'A YAPILACAK YATIRIMLARİmzalanan protokoller kapsamında Sinop'a yapılacak yatırımlar ise şunlar:

"2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 spor salonu, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahasına 2'li soyunma odası, 500 kişilik çelik tribün yaptırılması, mevcut betonarme tribünün onarımı ve üstünün kapatılması, 8 sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası (Halı saha), 2 basketbol-voleybol sahası, 1 yürüyüş yolu, 3 çok amaçlı mini basketbol sahası, 2 futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum Spor
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı Spor
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti Spor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Spor
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Sıla Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sinop'a 19 milyon liralık yatırım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:52:33. #1.15#
title