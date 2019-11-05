Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "Gönüllülük" temalı fotoğraf yarışması

05.11.2019 12:52

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında "Gönüllülük" temalı uluslararası fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya katılmak isteyenler, 17 Kasım Pazar gününe kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyona, tüm ülkelerdeki amatör veya profesyonel 18-35 yaş arası genç fotoğrafçılar katılabilecek.

"Gönüllülük" temalı uluslararası fotoğraf yarışması, tüm dünyada genç gönüllüğün önemini vurgulamak, gençlerin gönüllülük çalışmalarında daha etkin rol almalarını sağlamak ve bu kapsamda uluslararası bir bilinç oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, dereceye girenlere birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak 2019 yılını "gönüllülük yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, "Biz gönül kavramı açısından, gönlü zengin olma açısından çok zengin bir ülkeyiz. O manada yardımseverlik, iyilik yapma duygusu, kültürümüzün en önemli ögelerinden bir tanesi. Biz de gençlerimizde bu hassasiyeti nasıl daha yüksek seviyelere taşırız, kurumsallaştırma açısından nasıl bu işi daha zenginleştiririz diye düşündük ve o çerçevede arkadaşlarımla birlikte 2019'u gönüllülük yılı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak akademiyle, diğer kurum ve kuruluşlarla, bakanlıklar ve sivil toplumla çok güzel bir iş birliğini başlattıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Gönüllü genç ordumuz var bizim. Gönüllü gençlerimiz bakanlığımızın ilgili platformuna kayıt yapıyorlar. O çerçevede gerek sağlık alanında, gerek kültürde, gerek üniversitede, huzurevinde, engelsiz yaşam merkezinde, her nerede ihtiyaç var ise… Bir teyzemizin market alışverişini yapmaktan, bir amcamızın elinden tutup hastaneye götürmeye kadar çok geniş bir alanda bu faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu hem gençlerimize hayata yönelik bir tecrübe kazandırıyor, hem de iyilik yaparak, o hazzı tadarak ayrı bir mutluluk yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA