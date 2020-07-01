Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım -1

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırımANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'ye 32 milyon liralık spor ve gençlik yatırımı yapacak.

01.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:08

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'ye 32 milyon liralık spor ve gençlik yatırımı yapacak. Yeni normalleşme sonrası hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerine işaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu güzel tabloyla yakalayacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını birlikte yetiştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Düzce'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokoller imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, yeni normalleşme sonrası hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, "Bugün günlerden Düzce. Bakanlık olarak yeni normalleşme süreci sonrası hiç durmadan aşamalarımızı daha yukarı taşıma adına protokollerimizi geçtiğimiz hafta başlattık. Medeniyetin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla eşsiz bir ilimiz için bugün itibarıyla hem spor hem gençliğimiz adına hayırlı bir protokolü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çalışmaların gerek gençliğimiz gerekse sporumuz noktasında Düzce'miz, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"KARANTİNA SÜRECİNDE 80 BİNE YAKIN YURTTAŞIMIZI ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA MİSAFİR ETTİK"

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecinde tüm dünyaya ülke olarak örnek bir görüntü sergilediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin özellikle sağlık altyapısını, pek çok anlamda 18 yılda sahip olduğu eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sanayiye, spora kadar altyapısıyla bu süreçte tekrar görme, test etme imkanına sahip olduk. Bakanlık yurtlarımızın, öğrenciler için gerektiğinde ülkenin tüm evlatları için yuva olacağını ispat ettik. Karantina sürecinde 80 bine yakın yurttaşımızı ülkemizin dört bir yanında misafir ettik. Bunlardan biri de Düzce'ydi. 2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi, şu an itibarıyla 13'e çıktı. Yaklaşık 900'den 10 bin kapasiteye çıktık. Sadece yurtlarımız değil, Düzce'de bu manada spor tesislerimiz 12'yken şu an 34. İnşallah, bugün bu tesisleri yeni bir aşamaya hep birlikte getireceğiz."

"MİLLETİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde kurumlar arasında iş birliğinin arttığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel tabloyla yakalayacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını birlikte yetiştireceğiz. Düzce en güzel potansiyele sahip vilayetlerimizden biri. Her bir gencimizi kazanma adına tesislerimizi, 7/24 hizmet felsefesiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Düzce'mizin insanlarının, belediyelerimizin her daim yanındayız. Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sivil toplum örgütlerimize yönelik proje destek çağrısına çıkıyoruz. Burada gönüllülükten kişisel gelişime, fiziksel aktiveden kitap, kahve ve kültür sanat projelerine, yenilikçi fikirlere, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlılığa kadar pek çok noktada sivil toplum örgütlerimizin, bugün itibarıyla bu proje çağrımıza en güzel şekilde katılacaklarına ve katkı sunacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda Düzce'mizdeki değerli sivil toplum kuruluşlarımızı bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyon, güçlü liderliği ve kurumlarımız arasındaki hakikaten güçlü iş birliğiyle bu yatırımları her geçen gün artıracağız. İnancımızı, gücümüzü diri tutacağız. Yolumuz uzun, bu bir başlangıç. Milletimiz her şeyin iyisini hak ediyor. Her gün bir adım ileriye gitme felsefesiyle, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Protokollerimiz Düzce'miz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

DÜZCE'YE YAPILACAK GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI

Protokoller kapsamında Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapılacak toplam 32 milyon TL tutarındaki yatırımlar ise şunlar:

"1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 5 adet gençlik merkezi yapımı, 5 adet cep gençlik merkezi yapımı, bireysel sporlar için 5 adet cep spor salonu yapımı, 1 adet tenis kortu yapımı, futbol sahası ve stadyumdan oluşan 2 adet spor tesisinin bakım ve onarımının tamamlanması yatırımların hayata geçirilmesi."

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım -1

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu Haber
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil Haber
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz...
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
'Köpekten emir aldım' diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek...
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Emmanuel Macron Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Sibel Can Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Fatih Terim Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Otomobil Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 16:32:42. #1.15#
title